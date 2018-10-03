شاهد .. شايب متأخر في الزواج

الأربعاء 3
أكتوبر
على متكبر وآخرها بتيكه
هذا المعدد اذا يبي الثانيه ويكون توه خلص اقساط الاولى😜
على ماصبر واخرها بتيكه ليته كمل صبره
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تفهمين خلص القسط والى باقي عليه ضريبه
مسكين حاسراً غصبايسير في الزفه بس هي غبيه كان اخذته فوق عربيه
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32426 ] نشر منذ 55 دقيقة
على متكبر وآخرها بتيكه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذا المعدد اذا يبي الثانيه ويكون توه خلص اقساط الاولى😜
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32426 ] نشر منذ 44 دقيقة
على ماصبر واخرها بتيكه ليته كمل صبره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32426 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تفهمين خلص القسط والى باقي عليه ضريبه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32426 ] نشر منذ 33 دقيقة
مسكين حاسراً غصبايسير في الزفه بس هي غبيه كان اخذته فوق عربيه