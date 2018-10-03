ديوانية أبناء عبدالله العثيم تستضيف حفل تكريم يوسف القفاري

محمد السعران (صدى):

استضافت ديوانية أبناء عبدالله العثيم حفل تكريم الأستاذ يوسف بن محمد القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، تقديرًا لعطائه وما حققه من إنجازات في مسيرته العملية في القطاعين العام والخاص، وذلك في حضور نخبة من رجال المال والأعمال في السعودية والخليج.

وأكد الأستاذ فهد بن عبدالله العثيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أن استضافة ديوانية أبناء عبدالله العثيم لهذا الاحتفال المعبر تأتي من باب التقدير والتكريم للأستاذ يوسف القفاري ولجهوده المخلصة وتميزه طوال عمله في شركات العثيم, وباعتباره من الكفاءات الوطنية المتميزة التي يحق لنا أن نفتخر بها.

وعبَّر العثيم عن شكره وتقديره لرجال المال والأعمال الذين شرفوا الاحتفال وعبروا عن مشاعرهم الصادقة للمحتفى به.

ومن جانبه عبَّر الأستاذ يوسف بن محمد القفاري عن شكره وتقديره للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة ولأبنائه لاستضافة حفل التكريم, كما قدم الشكر لإخوانه وأصدقائه رجال المال والأعمال وأعضاء منصة رواد الخليج لمشاركتهم بالحضور ولمشاعرهم الصادقة التي يعتبرها قلادة شرف ستظل محل تقديره واعتزازه.

وتحدث في الاحتفال عدد من رجال المال والأعمال الذين أجمعوا على تميز المحتفى به وتفرده في مجال العمل الإداري والتنفيذي.

وفي ختام الاحتفال قدمت شركة عبدالله العثيم القابضة هدية تذكارية معبرة للمحتفى به, إضافة إلى هدايا قيمة تبارى في تقديمها الحضور تكريمًا وعرفانًا بجهوده المخلصة.