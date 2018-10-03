بالفيديو والصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الحزم

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته المسائية استعدادًا للقاء نادي الحزم مساء يوم الجمعة، وذلك بحضور رئيس النادي ” سعود آل السويلم ” ، ونائبه ” عبد العزيز عبد الجليل ” .

والتقى مدرب الفريق ” دانييل كارينيو ” ، باللاعبين قبل انطلاقة التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية، وقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى 4 مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين في مساحة محددة.

وأجرى ” كارينيو ” ، مناورة كروية على كامل المعلب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية، وأختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بتدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.