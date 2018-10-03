بالفيديو والصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الحزم
واصل الفريق نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته المسائية استعدادًا للقاء نادي الحزم مساء يوم الجمعة، وذلك بحضور رئيس النادي ” سعود آل السويلم ” ، ونائبه ” عبد العزيز عبد الجليل ” .
والتقى مدرب الفريق ” دانييل كارينيو ” ، باللاعبين قبل انطلاقة التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية، وقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى 4 مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين في مساحة محددة.
وأجرى ” كارينيو ” ، مناورة كروية على كامل المعلب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية، وأختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بتدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.
#فيديو_النصر 🎥||#العالمي يواصل تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة #النصر_الحزم مساء الجمعةhttps://t.co/l5CfCJdgeT pic.twitter.com/8YxPAt70le
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 3, 2018
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