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بالفيديو والصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الحزم

بالفيديو والصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الحزم
نواف السالم(صدى):

واصل الفريق نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته المسائية استعدادًا للقاء نادي الحزم مساء يوم الجمعة، وذلك بحضور رئيس النادي ” سعود آل السويلم ” ، ونائبه ” عبد العزيز عبد الجليل ” .

والتقى مدرب الفريق ” دانييل كارينيو ” ، باللاعبين قبل انطلاقة التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية، وقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى 4 مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين في مساحة محددة.

وأجرى ” كارينيو ” ، مناورة كروية على كامل المعلب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية، وأختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بتدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.


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