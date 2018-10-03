” الانضباط ” تغرم نادي العروبة وعضو شرف به

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم، قرارين على النحو التالي:

• إلزام نادي العروبة بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال لمخالفته المادة 62 من اللائحة المتمثلة في تأخر إدارييه في تسليم المراقب كشوفات أسماء المشاركين في مباراة الفريق أمام هجر دوريًا.

• إلزام عضو شرف نادي العروبة عبدالعزيز الواكد بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال لمخالفته المادة ٦٦ من اللائحة المتمثلة في دخوله إلى غرف ملابس اللاعبين بين شوطي مباراة فريقه أمام هجر دوريًا.