بالفيديو.. شجاعة مواطن تنقذ محتجزين داخل مركبة من حريق مروع

عادل الحربي(صدى):

ساهم مواطن بشجاعة فائقة في إنقاذ محتجزين داخل مركبة، وإخماد حريق نتيجة حادث مروري على طريق أبها – خميس مشيط أمس الثلاثاء، حيث تعرض لحرق بسيط من اللهب أثناء عملية الإنقاذ.

وروى المواطن يدعى محمد الدوسري وهو عضو مؤسس بفريق خادم وطن التطوعي تفاصيل الواقعة محمد الدوسري (المنقذ) قائلا إنه كان متوقفًا بسيارته بجانب الطريق، وأثناء ذلك سمعت صوت حادث مروري قوي لعدد من المركبات، وانفجار، وتصاعد بألسنة اللهب من مقدمة إحدى المركبات في وسط الحادث، فما كان منه إلا أن حمل طفاية حريق co2 من الحجم الكبير، وأخمد الحريق، وإخرج السائق المحتجز بسلام.

وأكد ” الدوسري “أن طفاية الحريق co2 وطفاية البودرة لا تغيبان عن سيارته منذ سبع سنوات، مبينا أنها ليست المرة الأولى التي يجد طفاية الحريق منقذة للأرواح والممتلكات فقد صادف أكثر من موقف مشابه في مواقع مختلفة، وساهمت في انقاذ أكثر من موقف.

واختتم المنقذ حديثه قائلا: هذا المقطع وصلني مصادفة من أحد الأصدقاء؛ فأنا لا أبحث عن الظهور الإعلامي، وهدفي الأسمى هو الإنقاذ ونشر ثقافة المبادرة، وامتلاك وسائلها.