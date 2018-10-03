وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز بـ 5 شروط

فاطمة المالكي (صدى):

أتاحت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (75) بمسمى (عامل).

وأوضحت الكلية أنها ترغب في إشغال الوظيفة بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية.

واشترطت الكلية في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ألا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، ألا يقل عمره عن 20 عامًا، أن يقبل العمل بمهام مراسل بموجب تعهد خطي.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ التقديم بتاريخ 01/ 02/ 1440هـ ولمدة يومين (من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا)، وذلك بمكتب سكرتير مدير إدارة الكلية الأستاذ/ علي العرياني- بالدور الثاني.

للإطلاع على مزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التاليhttps://www.kau.edu.sa