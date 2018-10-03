بالصور.. القسم الاول من نوعه للمرضى النفسيين بطبي فيصل بالطائف

حسين العلي(صدى):

انهى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تجهيز اول اقسام تخصصية لتنويم المرضى النفسيين بالمجمع تماشيا مع توجيهات المقام السامي ورؤية 2030 وماتضمنته من ضرورة استحداث اقسام رعايه وتنويم للمرضى النفسيين بالمستشفيات العامة .

حيث خصص المجمع 20 سريرا في اجنحة خاصة على احدث المستويات,وروعي في التصميم جوانب السلامة المختلفة لهذه الفئة ومنع أي مخاطر قد يتعرضون لها ,مع انشاء محطات مراقبة للتمريض لمراقبة المرضى بشكل آمن .كما زودت غرف التنويم بأسرة خاصة ,وتجهيزات طبية امنة لاتشكل خطر على المرضى ,ومراعاة وسائل الامن والسلامة والاطفاء والانقاذ,,كما جهزت الارضيات بمواد مناسبة لتقليل اضرار السقوط عند حدوثها ,وغيرها من التجهيزات التي تناسب هذه الفئة.

مدير مجمع الملك فيصل بالطائف الاخصائي اول مبارك اليامي, اكد ان تخصيص اقسام في المستشفى لتنويم المرضى النفسيين يأتي ضمن رؤية 2030 بهدف دمج هذه الفئة مع المجتمع ولتقديم خدمات ذات شمولية لهم ,لافتا انه روعي في انشاء هذه الاقسام ان تكون على احدث المستويات وتراعي ظروف هذه الفئة .