استشهاد خميس الهتاني في ميدان الشرف بالحد الجنوبي

حامد العمري(صدى):

استشهد مساء اليوم في ميدان الشرف والدفاع عن الوطن الجندي أول خميس سعيد سعيد الهتاني أحد أبناء محافظة أضم وذلك أثناء دفاعه عن حدود الوطن في الحد الجنوبي.

والشهيد رحمه الله من منسوبي حرس الحدود المرابط في الحد الجنوبي وسيصل جثمانه الطاهر على متن مروحية إخلاء طبي إلى محافظة أضم صباح غدا الخميس ، للصلاة عليه بحامع أضم الكبير عقب صلاة الظهر ، ودفنه رحمه الله.

“صحيفة صدى الإلكترونية ” تعزّي الوطن بالعريس الذي انضمّ لقافلة الشهداء، سائلين المولى سبحانه أن يلحقه بالصديقين والأبرار والشهداء ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.