زلزال سداسي باريسي يضرب ريد ستار بلجارد في ليلة توهج نيمار

نواف السالم(صدى):

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره ريد ستار بلجارد الصربي بسداسية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة تألق كبير لنيمار دا سيلفا الذي أحرز هاتريك بمفرده في الدقائق 20 و22 و81، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين للبرازيل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز باقي الأهداف كل من إدينسون كافاني ودي ماريا ومبابي في الدقيقة 37 و42 و70، بينما أحرز ماركو مارين هدف الفريق الصربي الوحيد في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 3 نقاط محتلاً صدارة الترتيب مؤقتًا لحين خوض مباراة ليفربول ونابولي، وتوقف رصيد ريد ستار عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.