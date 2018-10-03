” التجارة ” تشهِّر بصاحب منشأة تعرض عطورًا مقلدة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة، تزاول نشاط التجارة في العطور والأكسسوارات وأدوات التجميل بمدينة الرياض، حيث تم ضبط 53 عبوة عطور مقلدة لعلأمة تجارية مسجلة لدى الوزارة.

وجاء ذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانة مالك المنشأة، وثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية بحيازة وعرض كميات من العطور المقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة؛ وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وإيهامًا وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المقلدة، إضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.