” تركي آل الشيخ ” يهنئ قصي الفواز بعد انتخابه رئيساً لاتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

هنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قصي الفواز، بعد انتخابه رئيسًا لأتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ألف مبروك لأخي قصي الفواز انتخابه رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتوفيق لزملائه في المرحلة القادمة، ننتظر من الجميع عمل كبير يليق برياضة وطننا.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن اختيار قصي بن عبدالعزيز الفواز رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية حتى 2022.