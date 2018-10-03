بالفيديو.. ممرضة سعودية تروي قصة تضررها بصدور 137 حكم قضائي ضدها

علي القحطاني(صدى):

عرضت ممرضة سعودية وتدعى ” سمية الجدع ” ، اليوم الأربعاء، قصة تضررها وذلك بعد صدور 137 حكم قضائي ضدها، وذلك نتيجة إقحامها في نشاط تجاري خاص بشركة تحمل نفس رقم الأحوال الخاص بها.

قالت الممرضة ” سمية الجدع ” ، إنها تلقت عدد من الرسائل تفيد بمطالبتها لحضور جلسات قضية مالية بالرياض، وقمت بإرسال زوجي لمعرفة القصة بالضبط.

وأضافت الممرضة ” سمية ” ، خلال استضافتها هي وزوجها ببرنامج ” معالي المواطن ” المذاع عبر فضائية ” MBC ” ، أن زوجي تفاجئ بوجود 21 قضية ضدي وأنا لا أعلم عنها شىء، لافتة إلى أنه تم إيقاف خدماتي بسبب هذه القضايا رغم إني لا أعلم عنها ولم أشارك بها.

وأكملت ” الممرضة المتضررة ” ، قمت أنا وزوجي بإبلاغ الشرطة ووزارة التجارة والأحوال المدنية، دون وجود فائدة أو جدوى بخصوص المشكلة التي وجدت نفسي طرف فيها وأنا لا أعلم عنها أي شيء.

ومن جانبه قال ” عادل القمصاني ” زوج الممرضة المتضررة، إنه ذهب إلى وزارة التجارة وأخذ برنت من الوزارة يفيد بأن زوجته موظفة حكومية ولا يوجد لها سجل تجاري، وأخت خطاب من الوزارة لحماية زوجتي بأنه ليس لديها أي سجل تجاري.

وأكمل ” زوجة الممرضة ” ، أنني تعرفت على بيانات الشركة وأتضح أن لها 5 فروع غير الفرع الرئيسي وجميعهم بأرقام مختلفة بخلاف الفرع الرئيسي والذي رقمه مطابق لرقم أحوال زوجتي.

وأوضح ” عادل القمصاني ” ، أنه عندم تم إبلاغ الشرطة بخطاب وزارة التجارة حول أزمة تطابق الرقم الخاص بالشركة وبين رقم أحوال زوجتي ردوا بأنه سوف يتم رفع قضية ولكن يجب علينا حضور الجلسات الخاصة بالقضايا القديمة في الرياض.

وأكد ” القمصاني ” ، أن رد الأحوال جاء بأنه لا يمكن تغيير رقم الهوية الخاص بالزوجة، وأنه إذا تم ضبطها بالأحوال لن تخرج بسبب هذه القضايا.

ومن جانبها طالبت الممرضة المتضررة ” سمية ” ، من رئيس المجلس العالي للقضاء بسرعة حل مشكلتها، لأنها لا ذنب لها في هذا الأمر ولا علم لها بوجود الشركة أو حتى إنشائها.