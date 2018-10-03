بالصور.. لاعبو الهلال يؤدون تدريباتهم استعدادًا للزمالك بمشاركة محمد البريك

نواف السالم(صدى):

واصل لاعبو نادي الهلال، مساء اليوم، تدريباتهم استعدادًا للقاء الزمالك المصري، حيث بدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني.

وفرض الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية، كما تم تطبيق تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى.

وشهد المران المناورة والتدريبات الجماعية بمشاركة محمد البريك، كما سيؤدي الفريق مرانًا مغلقًا غدًا الخميس في مقر النادي.