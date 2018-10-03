مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري مروع بتبوك

محمود البلوي(صدى):

وقع، مساء اليوم، حادث مروري مروع ما أدى إلى مصرع حالة واحدة وإصابة 5 آخرين.

وتفصيلًا، صرَّح نبيل العنزي المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، بأنه ورد إلى غرفة العمليات بلاغاً عن حادث تصادم علي طريق ضباء – أمام الجامعة، مساء اليوم.

وأكد ” العنزي ” ، أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية والقيادة الميدانية إلى موقع الحادث، حيث وجدت بالموقع حالة وفاة وخمس حالات إصابة منها حالة حرجة.

وأشار إلى أنه تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عن طريق الفرق الإسعافيه التابعة للهيئة، وكذلك باشرت فرق الدفاع المدني لفك الاحتجاز عن المصابين بالموقع.