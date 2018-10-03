الأجهزة الأمنية بالمهد تصادر مركبة تابعة لوزارة ” التعليم “

علي القحطاني(صدى):

أفصحت ” مصادر أمنية ” ، اليوم الأربعاء، عن سحب الجهات الأمنية في محافظة المهد، لمركبة رسمية تعود لإدارة التعليم بالمحافظة، كانت بحوزة ثلاثة أشخاص، بعدما ضايقوا موظفًا تابعًا لإحدى الجهات الحكومية كان يستقل سيارته بأحد الشوارع.

وأوضحت ” المصادر ” ، أن مركبة الموظف تعرضت للتكسير وتهشيم الزجاج، بعد مطاردتها من قبل هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يستقلون المركبة الرسمية التابعة للتعليم.

وأضافت ” المصادر ” ، أنه بعد تضييق الخناق عليهم هربوا من المركبة الرسمية، وباشرت الدوريات الأمنية الموقع وسحبت المركبة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة.