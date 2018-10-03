” صحة الرياض ” تحتفي بأبطالها المكلفين في الحج

الرياض(صدى):

نوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الدكتور ناصر بن فالح الدوسري بالجهود الذي بذلها ابطال الصحة من منسوبي ” صحة الرياض ” خلال موسم الحج لهذا العام بأنها مشرفة وانسانية .

وأضاف خلال حفل تكريم منتدبي ” صحة الرياض ” اليوم الاربعاء بالقاعة الرئيسية بالمديرية ان الدولة – اعزها الله – خدماتها ورعايتها للحجاج واضحة ، تجلت بالدعم السخي وتوفير جميع الامكانات وتسخيرها لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأكد د. الدوسري بان المملكة سعت الى توفير الراحة والطمأنينة للحجاج وتقديم الرعاية الصحية لهم منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم ، مشيرا بان وزارة الصحة كانت جزءا من منظومة عمل عدة جهات حكومية خلال موسم الحج قدمت خدمات جليلة للحجاج ، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وتمكينهم من اداء مناسك الحج دون ان يتأثروا بالمرض ، وهذا مصدر فخر واعتزاز للجميع .

وأفاد د. الدوسري ان ” صحة الرياض ” جزء من منظومة ” الصحة ” دعمت كباقي المناطق المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة بكوادرها من مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية ، بتوجيه واهتمام من معالي وزير الصحة ، حيث قدموا جهودا رائعة تستحق التقدير .

من جانبه نوه خالد الحارثي في كلمة ألقاها نيابة عن المنتدبين بتكريم الكادر الطبي والفني والإداري من ابطال الصحة المشاركين بموسم الحج لهذا العام ، تقدير لأدوارهم المبذولة .

وأشار أن هذه المبادرة وفاء وتقدير من ” صحة الرياض ” ، شملت كل المعاني الصادقة لترسم الفرحة على قلوب نالت شرف خدمة المرضى من حجاج بيت الله الحرام، فاستحقت التكريم وبجدارة، برعاية كريمة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري.