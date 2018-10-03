بالفيديو.. ” المطلق ” يطالب الشباب بالتعدد لحل مشكلة العنوسة.. ويوجه رسالة للزوجات
دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشباب إلى تعدد لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، بشرط العدل.
وقال ” المطلق ” اليوم في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى ردا على تساؤل امرأة ذكرت فيه أنه كثر التعدد وقل العدل: ” والله يا إخواني، التعدد أحيانًا ضرورة، واأحيانًا جريمة ” ، مشيرًا إلى أنه يكون ضرورة في ظل وجود أعداد من المطلقات والعوانس، متسائلًا: ” أين يذهبن؟ ماذا يفعلن؟ ” .
وأضاف الشيخ المطلق: ” بعض الناس عنده قدرة على التعدد، وعندنا بناتنا الآن مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟! ” ، مؤكدا ” لازم نقول للشباب: تزوجوا اثنتين وثلاثًا، لكن اعدلوا ” .
وأردف المطلق : ” الرجل الذي لديه القدرة ويفتح بيتًا ثانيًا ويحسن إلى امرأة أخرى وينوي العدل ويجاهد نفسه عليه؛ هو مأجور ” .
وحذر “المطلق” من الظلم : ” إما أن يتزوج الإنسان امرأة ثانية، ثم إما أنه يعلّق الأولى ويذيقها ألوان العذاب ويهينها؛ فهذا حرام! ” ، مذكرا بالوعيد الوارد في الحديث: ” من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ” .
وقام ” المطلق ” بتحميل بعض النساء مسؤولية فشل أزواجهن في التعدد، وقال: ” يحسدن بعضهن بعضاً، ولا نبرئ النساء؛ فهناك حريم لا يعينون أزواجهم على العدل، وهذا لا يجوز وحرام.. من المفترض أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تسال الله أن يعطيه من خيرها ويكفيه من شرها، وأن يجعلها خير جارة، وأن تعين زوجها على العدل ” .
وأكد المطلق: ” بعض النساء، والله، ما تعين زوجها على العدل، وتظل تتابعه وتحاصره بالأسئلة، حتى يشعر الزوج بالملل والنفور منها! ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35086 ] نشر منذ 37 دقيقة
ينصر دينك يشيخ
حن مالقينا وحده علشان نعدد😂😂😂😂😂
سالم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
بلد صحراوي موارده محدودة والزيادة السكانية فيه عاليه وبطاله وتعليم خارج التصنيف العالمي
بنيه تحتيه صفر %
والمطلق يدور مابين ال….. الله يخارجنا
مقلب[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 31 دقيقة
عطنا فلوس وابشر بتعدد
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 29 دقيقة
عندي فكره بمليون قني…
ياليت الاسكان تدي شأة تلات مطارح لأي واحد يعدد .. وتكون بأسم الزوقه التانيه… عشان اذا طلأها تروح عليه… هيا هيصوا يا عوانس بورعي جاب الديب من ديله…
اللهم اكتب الفكره بميزان حسناتي
غريب الدار[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 20 دقيقة
أطلب من الدولة تساعد الشباب العزاب للزواج وستقل العنوسة ياشيخ أما التعدد هو أمر شخصي بين الزوج والزوجة وش الفايدة إذا تزوج الثانية والأولى تطلب الطلاق يعني خراب بيوت السالفة مو هينة وسهلة مثل ماتصّورها ياشيخ أولاً شباب اليوم من سابع المستحيلات يكون عادل حتى لو في نظره يقدر ماراح يقدر لأن الواقع غير بس الكرمة الثانية تولد تلاقيه يدور الثالثة بس تولد يدور الرابعة وبع
آآخ ياراسي وياليتني وياليتني أنا كل المحطين بي اللي معددين ماأشوفهم يعدلون أبد،،،واحد جارنا معدد وزجته الثانية يروح لها يوم بالأسبوع وكل ماذكرته يقول والله مشاغل الدنيا وكذا…ليش ما فكرت في مشاغل الدنيا قبل لاتتزوج ولا الكريم عندك لعبة والثاني متزوج ثلاثة ونسوجي فوقها تخيلوا كل يومين يجي يسلخه واحد كف لأنه يطلع بالحريم ولاكأنه شاف حرمة والوالد الله يرحمه وس د يسامحه ظلمنا ظلم ماينتسى أنا وخمسة من أخواني ربنا الوالدة الله يطول بعمرها وهو بعد ماأخذ الثانية صار زي الضيف في بيتنا،،،لاتقولون لي مايمثلون كل الرجال بالعكس العادل هو اللي مايمثل كل الرجال والأغلبية ناسين ولامتناسين الدين ويدورون المتعة وبس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32395 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه المشكله مو في التعدد المشكله في من يعدل
أبو خالد[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 16 دقيقة
بورعي بيه مع إحترامي لك بس أرجوك أكتب كويس شوهت اللغة العربية وأنا خوك
لجين[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 10 دقائق
مستحيل أقبل ياشيخ مستعدة أظل عانس طول عمري ولاأتزوج واحد متزوج
معلمة[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 10 دقائق
بعض الشباب مو قادر يتزوج ويفتح بيت الأولى النظر في أمرهم
بدل تزويج المتزوج
وعلى فكرة كثير من البنات رافضين الزواج لأسباب شخصية مو شرط إنها مو لاقيه من يتزوجها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 10 دقائق
ظروف الحياة صعبة الزواج له متلطبات من وين نعدد