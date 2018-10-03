بالفيديو.. ” المطلق ” يطالب الشباب بالتعدد لحل مشكلة العنوسة.. ويوجه رسالة للزوجات

عادل الحربي(صدى):

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشباب إلى تعدد لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، بشرط العدل.

وقال ” المطلق ” اليوم في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى ردا على تساؤل امرأة ذكرت فيه أنه كثر التعدد وقل العدل: ” والله يا إخواني، التعدد أحيانًا ضرورة، واأحيانًا جريمة ” ، مشيرًا إلى أنه يكون ضرورة في ظل وجود أعداد من المطلقات والعوانس، متسائلًا: ” أين يذهبن؟ ماذا يفعلن؟ ” .

وأضاف الشيخ المطلق: ” بعض الناس عنده قدرة على التعدد، وعندنا بناتنا الآن مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟! ” ، مؤكدا ” لازم نقول للشباب: تزوجوا اثنتين وثلاثًا، لكن اعدلوا ” .

وأردف المطلق : ” الرجل الذي لديه القدرة ويفتح بيتًا ثانيًا ويحسن إلى امرأة أخرى وينوي العدل ويجاهد نفسه عليه؛ هو مأجور ” .

وحذر “المطلق” من الظلم : ” إما أن يتزوج الإنسان امرأة ثانية، ثم إما أنه يعلّق الأولى ويذيقها ألوان العذاب ويهينها؛ فهذا حرام! ” ، مذكرا بالوعيد الوارد في الحديث: ” من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ” .

وقام ” المطلق ” بتحميل بعض النساء مسؤولية فشل أزواجهن في التعدد، وقال: ” يحسدن بعضهن بعضاً، ولا نبرئ النساء؛ فهناك حريم لا يعينون أزواجهم على العدل، وهذا لا يجوز وحرام.. من المفترض أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تسال الله أن يعطيه من خيرها ويكفيه من شرها، وأن يجعلها خير جارة، وأن تعين زوجها على العدل ” .

وأكد المطلق: ” بعض النساء، والله، ما تعين زوجها على العدل، وتظل تتابعه وتحاصره بالأسئلة، حتى يشعر الزوج بالملل والنفور منها! ” .