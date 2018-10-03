النمور متى يرون النور؟
استهل الاتحاد مشواره ببطولة الدوري بثلاثة خسائر متتالية وتعادل بالرابعة أمام الوحدة واحتل مركزًا لايليق بتاريخه وإنجازاتة “المركز الأخير” وأتبعه بخروج مرير من بطولة الشيخ زايد حيث تعادل 1_1 بجدة و 0_0 بدبي امام الوصل ، على المستوى الشخصي أصبحتُ بحالة ذهول من نتائج العميد لم أشاهده بهذا الانكسار والخذلان لعشاقه من قبل، أما آن لجمهور العميد أن يفرح ؟ وجسده المدمى أن يشفى؟ وجمهوره المتعطش للإنتصارات أن يروى، فقد تم تدعيم الفريق بثمانية أجانب ولاعبين محليين وسددت الرواتب ووضعت الحوافز ماذا يريد لاعبيه أكثر من ذلك؟ هل يعون مايفعلون ؟ ولماذا فقدوا الروح الانتصارية؟ فالشعار يحتاج إلى استشعار يالاعبي الاتحاد ، فجمهوركم يستحق رد جزءٍ يسير من العُرفان له على وقفاته، رغم الأداء المترنح والخيبات المتوالية مازال يؤازركم و يشد على أيديكم، رغم المتغيرات التي طرأت على العميد على صعيد الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بقي مُدرجه هو الثابت بعطائه و وفائه، يزرع بلاعبيه العزيمة ويشحذ هممهم ليرتقي بهم لمنصات الذهب.
هنا أتساءل لماذا فقد النمر الاتحادي النهم وأصبح حملاً وديعًا يكتسيه الشجن؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 21 دقيقة
وبعدين بأأ معاكم
حتنشروا صورتي وتحتها بالبنط العريض
د بورعي البورعي…
او ابطل كتابه….؟