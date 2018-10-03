” السعودية للكهرباء ” : الشركة توافق على استقالة رئيسها التنفيذي
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن مجلس إدارة الشركة وافق اليوم الأربعاء، على استقالة المهندس زياد بن محمد الشيحة، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة؛ لظروفه الشخصية.
و قرر المجلس إثر ذلك تكليف الأستاذ فهد بن حسين السديري (الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين) رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ 1440/03/08هـ الموافق 2018/11/16م.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35083 ] نشر منذ 21 دقيقة
مع السلامة😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35083 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاتنسى ماتطفي النور معك وأنت طالع😐