” السعودية للكهرباء ” : الشركة توافق على استقالة رئيسها التنفيذي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن مجلس إدارة الشركة وافق اليوم الأربعاء، على استقالة المهندس زياد بن محمد الشيحة، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة؛ لظروفه الشخصية.

و قرر المجلس إثر ذلك تكليف الأستاذ فهد بن حسين السديري (الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين) رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ 1440/03/08هـ الموافق 2018/11/16م.