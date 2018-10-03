بالفيديو.. أحلام تكشف رد فعل دكتور تجميل فرنسي بعد طلب جعلها أكثر جمالًا

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن رد فعل دكتور تجميل فرنسي عندما طلبت منه أن تكون أكثر جمالًا وليست جميلة كالعادة.

وخلال تواجدها في فرنسا، زارت ” أحلام ” دكتور التجميل وخضعت إلى جلسات لإعادة نضارة بشرتها، كما طلبت من الدكتور أن يجعلها أكثر جمالًا من أي مرة سابقة.

ونشر مقطع فيديو لها عبر موقع ” سناب شات ” ، قالت فيه : ” قبل أن أغادر فرنسا جيت هنا عشان عندي حفلة مهمة جدًا.. وأنا لا أريد أن أكون جميلة كالعادة..أريد أن أكون أكثر جمالًا ” .

من جانبه، قال الدكتور : ” كل واحدة تأتي على العيادة تطلب أن تكون مثل أحلام.. إنتي حقيقي جميلة ونجمة النجوم وأتمنالك كل النجاح والتوفيق ” .