بالفيديو.. أحلام تكشف رد فعل دكتور تجميل فرنسي بعد طلب جعلها أكثر جمالًا
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن رد فعل دكتور تجميل فرنسي عندما طلبت منه أن تكون أكثر جمالًا وليست جميلة كالعادة.
وخلال تواجدها في فرنسا، زارت ” أحلام ” دكتور التجميل وخضعت إلى جلسات لإعادة نضارة بشرتها، كما طلبت من الدكتور أن يجعلها أكثر جمالًا من أي مرة سابقة.
ونشر مقطع فيديو لها عبر موقع ” سناب شات ” ، قالت فيه : ” قبل أن أغادر فرنسا جيت هنا عشان عندي حفلة مهمة جدًا.. وأنا لا أريد أن أكون جميلة كالعادة..أريد أن أكون أكثر جمالًا ” .
من جانبه، قال الدكتور : ” كل واحدة تأتي على العيادة تطلب أن تكون مثل أحلام.. إنتي حقيقي جميلة ونجمة النجوم وأتمنالك كل النجاح والتوفيق ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35083 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحم أيام الددسن🙂
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 24 دقيقة
رزق المهبل على المجانين…
ياوليه زميلى د شحيبر اخصائي امراض عقليه بباريس… ببعتلك موبايله..