صالح المسلم: دعوة بتقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول

علي القحطاني(صدى):

اقترح الكاتب والمستشار الإعلامي ” صالح المسلم ” ، اليوم الأربعاء، على وزارة التعليم بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلًا من فصلين دراسيين، بحيث تتخللها إجازات فصلية تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال ” المسلم ” ، إن الهدف هو القضاء على حالة الملل التي تصيب الأسر والطلاب والمعلمين، بسبب الإجازة الصيفية الطويلة، مضيفًا أتمنى أن يسمعني وزير التعليم لدراسة هذا المقترح، بحيث يدرس الطلاب لمدة فصل دراسي أول لمدة شهرين دراسة مكثفة، ثم إجازة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ثم فصل دراسي ثانٍ لمدة شهرين دراسة مكثفة، ثم إجازة ثلاثة أسابيع، ثم فصل دراسي ثالث لمدة شهرين دراسة مكثفة، ثم إجازة نهاية العام الدراسي.

وأضاف ” المسلم ” ، أنه يدعو الوزارة إلى التركيز على المعلم من خلال تقديم جرعات تدريبية قوية ومكثفة للمعلمين والمعلمات خلال الإجازة الطويلة التي تمتد إلى أربعة أشهر.

ومن جانبها لفتت ” لجنة التعليم ” بمجلس الشورى، إلى أهمية العناية بالمعلم والمعلمة عبر حث وزارة التعليم على إعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.

وأشارت ” اللجنة ” ، إلى أن المعلم يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، ومن المهم أن يكون له دور إيجابي في جميع الجهود التي يتم بذلها لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأنه من المفترض أن الوزارة مقبلة على تعديل وتطوير جوهري في تنظيماتها الإدارية وبرامجها التعليمية، مما قد يؤثر على معنويات المعلمين ويثير مخاوفهم.