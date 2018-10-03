” صدى ” تبارك إلى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بمكة بعد ترقيته إلى المرتبة الـ14

نايف السالم(صدى):

تبارك صحيفة ” صدى ” إلى محمد بن عبيد بن محمد بن نمشة بعد ترقيته إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، قد وافق على ترقيات وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وكان من ضمنهم محمد بن عبيد بن محمد بن نمشة وهو رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة.