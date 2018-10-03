رسميًا.. القنوات الناقلة للسٌوبر السعودي المصري
تقام مباراة الهلال والزمالك يوم السبت القادم الموافق 6 أكتوبر بالسوبر المصري السعودي، في الرياض، حيث أعلن اليوم عن القنوات الناقلة للمباراة.
وجاءت القنوات الناقلة للسٌوبر السعودي المصري: - KSA SPORTS (فهد العتيبي) - دوري بلس (عبدالله الحربي) - ابوظبي الرياضية (علي سعيد الكعبي) - دبي الرياضية (فارس عوض) - اون سبورت (مدحت شلبي).
عبدالعزيز الخطيب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 35 دقيقة
احرجتونا صراحة علي اي قناة اتابعها ؟ فارس عوض والا فهد العتيبي والا علي الكعبي
براغى[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 34 دقيقة
مباراة تليفزيونية لا معنى لها ومسمى عجيب..السوبر المفترض مابين البطلين فكيف والزمالك رابع الدورى للمصري ورابع بطولة الكاس فى ااموسم المنصرم…اذا كان هناك خلاف بين الاهلى المصرى والمستشار ال شيخ لم يتم على اثره دعوة الاهلى للقاء فكان الاولى استبداله بالفريق اللى تلى الاهلى فى البطولتين وليس الاستدعاء الغير مفهوم لفريق مركزه رابعا