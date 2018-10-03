رسميًا.. ‏القنوات الناقلة للسٌوبر السعودي المصري

نواف السالم(صدى):

تقام مباراة الهلال والزمالك يوم السبت القادم الموافق 6 أكتوبر بالسوبر المصري السعودي، في الرياض، حيث أعلن اليوم عن القنوات الناقلة للمباراة.

وجاءت القنوات الناقلة للسٌوبر السعودي المصري: ‏- KSA SPORTS (فهد العتيبي) ‏- دوري بلس (عبدالله الحربي) ‏- ابوظبي الرياضية (علي سعيد الكعبي) ‏- دبي الرياضية (فارس عوض) ‏- اون سبورت (مدحت شلبي).