الدكتور مهدي القرني وكيلاً لجامعة بيشة

محمد السعران(صدى):

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى يوم امس الاثنين قراراً بتكليف الدكتور مهدي بن علي القرني وكيلاً لجامعة بيشة لمدة ثلاث سنوات، وهنأ معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي الدكتور القرني بهذه الثقة، سائلاً الله له العون والتوفيق والسداد،ورفع الدكتور مهدي القرني شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على ثقته. سائلاً الله أن يمنحه العون والتوفيق لتحقيق ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة أبناء الجامعة ومنسوبيها. معرباً عن امتنانه لمعالي مدير الجامعة على ثقته ودعمه وعلى ما يبذله من جهود في سبيل خدمة الجامعة ومنسوبيها، يشار إلى الدكتور القرني حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في اللغة العربية، وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، إذ عمل عميداً لكلية المعلمين في بيشة لأربع سنوات، والمشرف العام على فرع جامعة الملك خالد في بيشة لخمس سنوات، قبل تكليفه بالعمل وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بيشة في عام 1436. كما شارك سعادته في عدة لجان ومجالس علمية ومؤتمرات محلية وإقليمية ودولية ولديه عدة مؤلفات وبحوث علمية منشورة في مجلات محكمة.