5 اجراءات صارمة ضد نشاطات مخالفة بالمدارس الأهلية والعالمية.. تعرف عليها

عادل الحربي (صدى):

تصدت وزارة التعليم لنشاطات مخالفة في المدارس الأهلية والعالمية بإجراءات صارمة حيث منعت الأجانب من العمل في الوظائف الإدارية والإشرافية أو الإشراف على أي أعمال تتعلق بالأنشطة الطلابية في المدارس الأهلية والعالمية.

ووجهت الوزارة في تعميم عاجل وهام المدارس الأهلية إلى إحلال معلمين وطنيين محل الأجانب في وظائف ( قائد – وكيل – مرشد طلابي – رائد نشاط – وظائف إدارية).

وأمهلت التعليم المدارس إلى نهاية الفصل الدراسي الأول لتطبيق هذه الإجراءات.

كما دعت إلى تعزيز القيم الوطنية بين طلاب المدارس خاصة بعد رصد أنشطة طلابية تتضمن نشاطات تتعارض مع القيم الوطنية بسبب إشراف الأجانب على هذه الأنشطة، وطالبت التعليم بمراجعة اجراءات تأييد التأشيرات الممنوحة لها والتحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل هذه الوظائف قبل لرفع بذلك.

ووجهت بتشكيل فرق اشرافية لمتابعتها في تنفيذ البنود الواردة بالتعميم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس المخالفة.

وطلبت التعليم الرفع بتقرير قبل نهاية الفصل الحالي لوكالة التعليم الأهلي بما تم اتخاذه من قبل المدارس الأهلية والعالمية.