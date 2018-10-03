” الخطوط الحديدية ” تنوه بتدشين قطار الحرمين

الدمام(صدى):

رفع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته الكريمة لحفل تدشين قطار الحرمين السريع الذي يشكل أحد أهم وسائط النقل العام بين المدن الذي تهدف لتوفير مزيد من الخدمات لراحة قاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي عُقد اليوم , برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نبيل بن محمد العامودي , بحضور معالي رئيس هيئة النقل رئيس عام المؤسسة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح , وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وأعرب مجلس الإدارة شكره لكل من أسهم في إنجاز مشروع قطار الحرمين منذ بدايته حتى انطلاقته بشكل رسمي , كما استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وأكد معالي وزير النقل رئيس المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الخطوط الحديدية وما تضطلع به المؤسسة من مهام في النقل اليومي للركاب والبضائع ، حيث تنقل حوالي خمسة الآف راكب يومياً ، وحوالي ألفي حاوية نمطية بين الرياض والدمام يومياً ، وتدار هذه الأعمال بكفاءات وطنية ، حيث تجاوزت نسبة السعودة في المؤسسة ٩٥٪.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم الدكتور عبدالله العبدالقادر ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد السعدون، ومدير الادارة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان، وخبيري الخطوط الحديدية تيري شيندلر، وڤي كاكرو.