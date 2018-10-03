السجن 10 سنوات و غرامة 5 ملايين ريال لمرتكب هذه الجريمة
أكدت النيابة العامة، أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي، يعتبر غسل أموال.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً جريمة غسلأموال تصل عقوبتها السجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال ” .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً جريمة غسل لأموال تصل عقوبتها السجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال …. مناتز أوي أوي …
مصدر غير نظامي…هذا يشمل التستر التجاري ..وهو الذي جعل عشرات المليارات تذهب للخارج بغير حق…
ياليتكم تعلنوها صريحه ليفهمها كل عامل متستر …فالأجانب هم من جفف ثروات البلد