بالصور.. مرور المنطقة الشرقية يضبط قائد مركبة يمارس التفحيط

نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” المرور السعودي ” ، اليوم الأربعاء، عن نجاح مرور المنطقة الشرقية في ضبط المركبة التي كان قائدها يمارس التفحيط صباح الجمعة الماضية.

ونشر الحساب، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” تضمنت مجموعة من الصور للمركبة أثناء مصادرتها من قبل قوات أمن الطرق.

وأشار ” المرور السعودي ” ، إلى أنه تمت متابعة قائد المركبة والقبض عليه بحي البحر بالجبيل الصناعية، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.