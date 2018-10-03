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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. مرور المنطقة الشرقية يضبط قائد مركبة يمارس التفحيط

بالصور.. مرور المنطقة الشرقية يضبط قائد مركبة يمارس التفحيط
نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” المرور السعودي ” ، اليوم الأربعاء، عن نجاح مرور المنطقة الشرقية في ضبط المركبة التي كان قائدها يمارس التفحيط صباح الجمعة الماضية.

ونشر الحساب، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” تضمنت مجموعة من الصور للمركبة أثناء مصادرتها من قبل قوات أمن الطرق.

وأشار ” المرور السعودي ” ، إلى أنه تمت متابعة قائد المركبة والقبض عليه بحي البحر بالجبيل الصناعية، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

 

 

 


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