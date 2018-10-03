امتداد لاحتفالات المملكة بالْيَوْمَ الوطني السعودي 88

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الثقافية بالنادي الاجتماعي النسائي برنامج ( ثقافتنا من ٨٨ عام ) وذلك يوم الأربعاء الموافق٢٣ محرم ١٤٤٠هـ.

والذي يهدف إلى تعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن واستشعار نعمة الأمن والأمان .

اشتمل البرنامج على عرض فيلم وثائقي يحكي تطور الممملكة والإنجازات التي شهدتها من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى عهد الملك سلمان حفظه الله ورعاه

وتخلل ذلك مسابقة بعنوان (أماكن من بلادي ) ومسابقات ثقافية أخرى لإثراء المعلومات لدى العضوات وقياس سرعتهم في الإجابة وأبدين تفاعلاً معها ، وقمن بترديد النشيد الوطني في نهاية المسابقة.

وفي نهاية اللقاء تم شكر الحضور على حسن الاستماع والمشاركة حضر البرنامج – ( ٢٥ ) – سيدة .