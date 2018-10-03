القحطاني يوجه رسالة لـ ” آل الشيخ ” بعد مبادرة إنشاء أربعة ملاعب

نواف السالم(صدى):

وجه ياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال المعتزل ، رسالة شكر إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة ، بعد مبادرة إنشاء أربعة ملاعب للأندية السعودية.

وغرد القحطاني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” قائلا : تقريبا كل يوم قرارات رياضية جديدة وجبارة، آخر القرارات والمشاريع أربعة ملاعب للأندية السعودية.

وأضاف : ” من وجهة نظري هو أعظم قرار بعد قرار تسديد ديون الأندية .. سارعي للمجد والعلياء يا أعظم بلد .. شكرا يبو ناصر ” .

وكان آل الشيخ بحث إنشاء فرص استثمارية ضخمة في المملكة، جاء على رأسها بناء أربعة ملاعب بالتساوي بين الرياض وجدة لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وذلك خلال اجتماعا في نيويورك مع عدد من المسئولين في بنوك سعودية كبرى.