بالفيديو.. تصرف مثير لرئيسة وزراء بريطانيا في اليوم الأخير لمؤتمر حزب المحافظين

لندن(صدى):

قامت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي،بتصرف مثير في اليوم الأخير لمؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام، اليوم الأربعاء، حيث صعدت على المنصة ورقصت على موسيقى أغنية دانسينغ كوين (الملكة الراقصة) لفريق آبا.

وصفق الحاضرون وقوفاً لماي عند صعودها على المنصة.

وكانت ماي قد جذبت اهتمام وسائل الإعلام برقصها خلال زيارة لإفريقيا في الشهر الماضي، حيث رقصت مع الطلبة في كيب تاون في جنوب أفريقيا ومع فرق الكشافة في كينيا.