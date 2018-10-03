” كاشيما أنتلرز ” يفوز على ” سوون بلو وينجز ” بثلاث أهداف

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق كاشيما أنتلرز الياباني لكرة القدم على ضيفه سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا التي جمعتهما على ملعب ” كاشيما ” اليوم الأربعاء.

وتقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق اللاعب أتسوتو يوشيدا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية، وضاعف المهاجم المونتنيجري ديان ديميانوفيتش النتيجة للفريق الكوري بهدف في الدقيقة 6، ثم من خلال خطأ آخر ارتكبه لاعب ” سوون بلو وينجز ” ، هو – إك جانغ، هذه المرة تقلص الفارق في الدقيقة 21 حيث سجل في مرماه.

ويذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء 24 أكتوبر على استاد كأس العالم في سوون.