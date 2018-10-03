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القبض على مرتكبي سرقات محلات الجوالات بخمس مشيط

القبض على مرتكبي سرقات محلات الجوالات بخمس مشيط
محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه ، وفِي ضوء نتائج مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ الذي تلقته شرطة محافظة خميس مشيط يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١/١٤ ، عن تعرض مجموعة من محلات بيع وصيانة الجولات للسرقة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال عن
القبض على المتهمين بإرتكاب جريمة السرقة وعددهم ثلاثة سعوديين ، وضبط المسروقات
بحوزتهم . وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة .

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي الى سواء السبيل ..


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