القبض على مرتكبي سرقات محلات الجوالات بخمس مشيط
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه ، وفِي ضوء نتائج مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ الذي تلقته شرطة محافظة خميس مشيط يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١/١٤ ، عن تعرض مجموعة من محلات بيع وصيانة الجولات للسرقة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال عن
القبض على المتهمين بإرتكاب جريمة السرقة وعددهم ثلاثة سعوديين ، وضبط المسروقات
بحوزتهم . وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة .
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي الى سواء السبيل ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35077 ] نشر منذ 44 دقيقة
بيروحون السجن
تكوه وسواليف تحت المكيف
لاشغلة ولامشغلة🤔