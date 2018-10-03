بالفيديو: قصة شاب نجح في تحويل عشقه للدراجات النارية إلى مهنة

نايف السالم (صدى):

تمكن الشاب ” خالد الدوسري ” من تحويل عشقه للدراجات النارية إلى مهنة بالمنطقة الشرقية، حيث نجح في الجمع بين الهواية والمهنة منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح الشاب خالد الدوسري خلال تقرير على القناة الإخبارية إنه بدأ هويته متسابق ومن ثم مهندسا للرجال النارية في المنطقة الشرقية .

وأضاف ” الدوسري ” إنه يعمل منذ 24 عاما في مجال صيانة الدراجات النارية ، مؤكدا على حبه الشديد لتلك المهنة وليس وجود لديه أي نية لتركها، لافتا إلى أن الذي جعله يتمسك بها أكثر البطولات التي شارك فيها.

وأكد ” الدوسري إنه لن يكتفي بأن يكون مهندسا ومشاركا محليا بل نجح أيضا بأن يكون مشاركا دوليا، حيث حقق العديد من البطولات الخارجية ، حيث شارك في 140 بطولة ، وبطولات موسم أيضا ” بطل أبطال “، مضيفا أن هندسته للدراجات النارية تميزت بأنها كانت لعدة أنواع اختلفت مابين السهلة والصعبة.