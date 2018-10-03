” يويفا ” يفتح تحقيقًا انضباطيًا ضد مانشستر يونياتد

علي القحطاني (صدى):

وجَّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الأربعاء، اتهامًا مباشرًا لمانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بعد وصوله متأخرَا لخوض مباراته أمام ضيفه فالنسيا في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه تم فتح تحقيقًا انضباطيًا ضد المان يونايتد بعد وصوله متأخرًا إلى ملعب المباراة ما أدى إلى تأخر انطلاقها.

وكانت حافلة فريق يونايتد قد توقفت بسبب الزحام المروري في طريقها لملعب اولد ترافورد ووصلت قبل 45 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة والتي تأخر انطلاقها لمدة خمس دقائق أيضاً.

كما وجّه يويفا، الاتهام إلى فالنسيا أيضًا فيما يتعلق بتأخر انطلاق اللقاء، وكذلك وجود مخالفة تتعلق بملابس الفريق وإشعال جماهيره لألعاب نارية.