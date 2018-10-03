شرطة عسير: ضبط 3 متهمين سعوديين بحوزتهم جولات مسروقة

ابها(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط مسروقات بحوزتهم، وذلك في ضوء إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ الذي تلقته شرطة محافظة ” خميس مشيط ” يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١/١٤، عن تعرض مجموعة من محلات بيع وصيانة الجولات للسرقة.

وأوضح ” المتحدث الإعلامي ” ، أن التحريات وإجراءات البحث والإستدلال أسفرت عن ضبط المتهمين وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة .

وأكدت ” شرطة منطقة عسير” ، أنه في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.