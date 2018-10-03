انسداد معدتي طفلتين بسبب ” شعر الرأس ” بأبها

أبها(صدى):

انهى فريق طبي جراحي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال، معاناة طفلتين مع انسداد المعدة والآلام الشديدة، إحداهما عمرها ٤ سنوات والأخرى عمرها ٨ سنوات.

وقالت صحة عسير إنه بعد استكمال الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، تبين للفريق الطبي المشرف على الحالات وجود كتلة من شعر الرأس في المعدة بسبب ما دأبتا عليه من سحب وابتلاع شعر رأسيهما على مدار سنوات مما أدى لتراكم الشعر في المعدة ككتلة.

وأضافت أنه عمل تدخل جراحي لكل حالة، تم من خلاله استخراج كتل الشعر المتماسكة بنجاح ، ليتحسن وضع الطفلتين وكذلك تحسن عملية الهضم في القناة الهضمية، وبعد استقرار الحالتين وتحسنها تم إخراج الطفلتين وهما بصحة جيدة.