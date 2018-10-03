بالصور.. انطلاق مرسيدس GLE 2020 الجديدة في معرض باريس 2018

باريس(صدى):

قدمت مرسيدس العديد من الموديلات الجديدة في معرض باريس 2018 ومن بينها موديل GLE طراز عام 2020 الذي قدمته الشركة من قبل ، والنسخة التي تم تقديمها في معرض باريس للسيارات هي نسخة GLE 450 4Matic والتي تحمل نظام دفع هايبرد بسيط عبارة عن محرك 6 سلندر سعة 3 لتر بشاحن توربيني بالاضافة الي الاعتماد على ناقل حركة أوتوماتيك 9 نقلات.

ويولد محرك السيارة قوة اجمالية تصل الي 362 حصان كما يولد عزم دوران 500 نيوتن متر كحد أقصى فيما يتوفر للسيارة محرك آخر ولكن كهربائي يولد بصورة منفرد قوة 21 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتأتي GLE موديل 2020 أكبر في الحجم من السابق مما يعني أنها أكثر رحابة في الداخل مع امكانية استيعاب صف ثالث من المقاعد في السيارة لتتسع لسبعة ركاب.

كما يتوفر للسيارة نظام تحكم نشط في الشاسيه يساعد على تعديل نظام امتصاص الصدمات بصورة الكترونية ليتعامل مع حالة الطريق.

كما زودت الشركة السيارة بنظام ترفيه حديث MBUX مع شاشة عرض قياس 12.3 بوصة وعدادات ديجيتال وشاشة عرض للبيانات أمام السائق أكبر في الحجم وينتظر أن تقوم الشركة بالاعلان عن مبيعات السيارة في أوروبا والولايات المتحدة في أول عام 2019.