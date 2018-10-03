حكم ببراءة مودريتش في قضية الشهادة الزور

نواف السالم(صدى):

أقرت محكمة كرواتية، اليوم الأربعاء، برفض دعوى تتهم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 لاعب وسط ريال مدريد الكرواتي ” لوكا مودريتش ” ، بالشهادة الزور في قضية فساد.

وأوضحت ” المحكمة الجنائية ” في زغرب، أن القرار ليس نهائيًا، إذ لا تزال هناك إمكانية للطعن عليه.

ومن جانبها اتهمت النيابة الدولي الكرواتي ” مودريتيش ” ، في يونيو الماضي، بالشهادة الزور في قضية فساد ضد رئيس ومدرب نادي ” دينامو زغرب ” السابق ” زدرافكو ماميتش ” ، وذلك بعد الشهادة التي أدلى بها اللاعب الكرواتي خلال التحقيق في القضية التي تتعلق بتفاصيل تخص عقود ” مودريتش ” التي وقعها حين كان لاعبًا في دينامو مع مامتيش.

وقالت ” النيابة ” ، إنها أدرت أرباحًا لماميتش الذي اتهم باختلاس 15 مليون يورو، كما أدين إلى جانب ثلاثة أشخاص أخرين، بالسجن لمدة 6.5 سنوات بتهمة اختلاس 15 مليون يورو في صفقات انتقال لاعبين لأندية أجنبية، بينهم مودريتش، وكذلك التهرب الضريبي بمبلغ يقدر بـ1.5 مليون يورو.

ووفقًا للقانون الكرواتي، فإن عقوبة الشهادة الزور تصل للسجن حتى 5 سنوات.