” التعليم ” توفر 5030 وظيفة حارس أمني بالمدارس الأسبوع القادم

عادل الحربي(صدى):

أفصح ” مسئول بوزارة التعليم ” ، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستفتح باب التقديم الأسبوع القادم على وظيفة ” حارس أمني ” ، حيث ستتعاقد الوزارة مع 6 شركات حراسة أمنية، لتوفير 5030 حارسًا أمنيًا للعمل بمدارس البنين والبنات.

وأضاف ” يوسف القحطاني ” مدير إدارة التوظيف بالإدارة العامة للأمن والسلامة ، أن وظائف الحراسات الأمنية التي ستطرح الأسبوع القادم موزعة على جميع أنحاء المملكة، وأن الأولوية للتوظيف فيها سيكون لموظفي الأجر اليومي الذي استغني عنهم وعددهم 3600 موظف وموظفة.

وأعلنت ” وزارة التعليم ” ، في وقت سابق أنها تخطط لتوفير حراسات أمنية لـ35 ألف مدرسة بكافة المناطق، وأنها ستكلف شركات متخصصة لتوفير الحراسات الأمنية لمدارسها، بهدف توفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات.

وبيّنت ” الوزارة ” أن التجربة ستشمل في مرحلة أولى مدارس ” الرياض والقصيم ” ، ثم تعمم التجربة على بقية مدارس المملكة.