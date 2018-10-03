زوج يتهم زوجته بانتهاك خصوصيته بعد اطلاعها على هاتفه.. والمحكمة تعاقبها

ابوظبي(صدى):

عاقبت محكمة إماراتية زوجة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة التجسس الإلكتروني على زوجها، بعد اطلاعها على هاتفه دون علمه.

وكان الزوج قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته يتهمها بانتهاك خصوصيته، لتمثل الزوجة أمام محكمة في رأس الخيمة، وهي إمارة شمال الإمارات العربية المتحدة، لتتم إدانتها والحكم عليها بعقوبة السجن.

وقال الزوج في دعوته ضد زوجته، إنها اخترقت كلمة المرور الخاصة بهاتفه الجوال، ونسخت جميع البيانات إلى جهاز آخر أثناء نومه.

وأكدت الزوجة في جلسة الحكم عليها إن زوجها أعطاها كلمة المرور الخاصة به، وسمح لها بالنظر إلى هاتفه منذ أن شاهدته، وهو يقوم بالدردشة مع نساء أخريات من قبل.

فيما تداول الأمر بين رواد موقع التواصل الاحتماعي ” تويتر ” وتباينت الأراء بين النشطاء حيث دافع البعض عن الزوجة فكتب أحدهم: ” إذا لم يكن الزوج يقوم بأمور مشبوهة لما كانت المرأة لتبحث في هاتفه، أليس من العار أن يسجن زوجته؟ ” ، لكن آخرين قالوا إنها تستحق ذلك لأنه لا يجوز التجسس على زوجها بهذا الشكل.