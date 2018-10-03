القتل حدًا للغيلة على مواطنة و سوري لثبوت قتلهما رئيس بلدي بريدة
قضت المحكمة الجزائية في بريدة، بالقتل حدًا للغيلة على مواطنة ومتهم سوري الجنسية.
وأصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا عليهما، بعد ثبوت قيامهما بقتل رئيس المجلس البلدي في بريدة رمضان الماضي.
وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على رئيس المجلس البلدي في بريدة إبراهيم الغصن وقد فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب، وقد قيدت يداه وألقي به في أحد الأحواش شمال بريدة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35073 ] نشر منذ 59 دقيقة
قلعتها الله لايردها
لاهي ولاالسوري
جعلهم في حريقة.
مؤدب[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 55 دقيقة
أغلب الأجانب عندنا مجرمين ولهم سوابق في بلادهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55239 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله ,,,
,, نجزوهما بأسرع وقت تكفون ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا حكم الله…
باقي صلبهم كما امر سبحانه…ليكونوا عبره لمن لا يعتبر