القتل حدًا للغيلة على مواطنة و سوري لثبوت قتلهما رئيس بلدي بريدة

علي القحطاني(صدى):

قضت المحكمة الجزائية في بريدة، بالقتل حدًا للغيلة على مواطنة ومتهم سوري الجنسية.

وأصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا عليهما، بعد ثبوت قيامهما بقتل رئيس المجلس البلدي في بريدة رمضان الماضي.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على رئيس المجلس البلدي في بريدة إبراهيم الغصن وقد فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب، وقد قيدت يداه وألقي به في أحد الأحواش شمال بريدة.