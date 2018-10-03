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  3. شادن تعشق القهوة العربية

شادن تعشق القهوة العربية

شادن تعشق القهوة العربية

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 1 ساعة

ما لك ومال القهوه ياوليه….؟
ما تعشقي بأأأ بورعي حتى ينغنغك…

[ عدد التعليقات: 35073 ] نشر منذ 1 ساعة

يالبى الشووووووووادن كلها😍😍😍
كنت أفكر بالأقلاع عن القهوة
بس شدوووووونه رجعت شدتني لها
الله يجعلنا نتشادد
الين مايصبح😂😂😂😂😂😂😂😂

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