شادن تعشق القهوة العربية

الأربعاء 3
أكتوبر
ما لك ومال القهوه ياوليه….؟
ما تعشقي بأأأ بورعي حتى ينغنغك…
يالبى الشووووووووادن كلها😍😍😍
كنت أفكر بالأقلاع عن القهوة
بس شدوووووونه رجعت شدتني لها
الله يجعلنا نتشادد
الين مايصبح😂😂😂😂😂😂😂😂
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بورعي بيه[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 1 ساعة
ما لك ومال القهوه ياوليه….؟
ما تعشقي بأأأ بورعي حتى ينغنغك…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35073 ] نشر منذ 1 ساعة
يالبى الشووووووووادن كلها😍😍😍
كنت أفكر بالأقلاع عن القهوة
بس شدوووووونه رجعت شدتني لها
الله يجعلنا نتشادد
الين مايصبح😂😂😂😂😂😂😂😂