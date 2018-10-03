غدا.. استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق ودرجات الحرارة المتوقعة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على مناطق المملكة.

وتستمر توقعات الهيئة لهطول هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وكما توقعت أنتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على تبوك، القريات وطريف تمتد إلى سكاكا وعرعر، في حين يكون الطقس رطب على السواحل الغربية والشرقية من المملكة.