بعد إعلان توبتها.. سما المصري تعود لإثارة الجدل

أماني الغامدي(صدى):

عادت الفنانة المصرية سما المصري لإثارة الجدل من جديد؛ عقب إعلان توبتها وعدم نشرها صور جريئة، بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى؛ حيث قامت بحذف معظم صورها الجريئة.

وبثت ” المصري ” صورة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” ظهرت فيها وكأنها ” نفخت ” شفتيها، قائلةً: ” والله العظيم وحشتوني أنا بموت فيكم. عايزة أبوسكم بس خايفة تفهموني غلط. ”

وانهالت عليها الانتقادات؛ لأنها أعلنت الشهر الماضي توقفها عن نشر كل ما يسيء الى الأخلاق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عبر فيديو أعلنت فيه اعتذارها بسبب الصور والفيديوهات غير المناسبة التي نشرتها مؤخرًا، قائلةً: ” أنا بعتذر لكم، أنتم أفضل وأشرف مني. ”