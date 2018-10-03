بعد إعلان توبتها.. سما المصري تعود لإثارة الجدل
عادت الفنانة المصرية سما المصري لإثارة الجدل من جديد؛ عقب إعلان توبتها وعدم نشرها صور جريئة، بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى؛ حيث قامت بحذف معظم صورها الجريئة.
وبثت ” المصري ” صورة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” ظهرت فيها وكأنها ” نفخت ” شفتيها، قائلةً: ” والله العظيم وحشتوني أنا بموت فيكم. عايزة أبوسكم بس خايفة تفهموني غلط. ”
وانهالت عليها الانتقادات؛ لأنها أعلنت الشهر الماضي توقفها عن نشر كل ما يسيء الى الأخلاق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عبر فيديو أعلنت فيه اعتذارها بسبب الصور والفيديوهات غير المناسبة التي نشرتها مؤخرًا، قائلةً: ” أنا بعتذر لكم، أنتم أفضل وأشرف مني. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35073 ] نشر منذ 50 دقيقة
قايل لكم
المتشددين مابيخلونها بحالها
ولابتعجبهم توبتها
وبيجلسون يحنون وراها ويذكرونها. باالماضي
الين مايجيبون خبرها
جاكم كلامي الحين😐🤗🤗
رااايق[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 43 دقيقة
سبحان مغير الأحوال ** !!!
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عايزة أبوسكم بس خايفة تفهموني غلط **!!!!!!!
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تبوسي ميين * وخايفة لييييه * يفهمووو اييه * وغلط بتاع أييه *** ياااا بتاعه أنتي *!! هههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه **
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55239 ] نشر منذ 37 دقيقة
( من احسن فلنفسه ومن اساء فعليها ) ,,