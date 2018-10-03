من خلال الواتساب.. طبيبة استشارية تقدم دعمها التطوعي بعد تقاعدها بالشرقية

نايف السالم(صدى):

تستمر استشارية الأطفال الدكتورة هدى العيوني خدمتها في مشروعها الخاص لخدمة الأمهات حديثات الولادة، وتقديم النصائح لهن عن طريق ” الواتساب ” ؛ وذلك بعد خدمتها لأكثر من 30 عامًا في القطاع الصحي للمنطقة الشرقية.

وعن تفاصيل مبادرتها، فإن ” هدي ” أطلقت مبادراتها التطوعية عن طريق إنشاء مجموعات في برنامج ” الواتساب ” ضمت فيه عددًا من مستفيدات الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية ” وئام ” في الشرقية.

حيث تُقدم خلالها الإرشادات الطبية والنفسية للتعامل مع الطفل في عامه الأول، وتجيب على أسئلتهن واستفساراتهن على مدار الساعة، من دون أن تتقاضى أجرًا على هذه الخدمة.

وعن ذلك، أبانت منى العدساني، مديرة القسم النسائي في جمعية ” وئام ” ، أن هذه المبادرة من الدكتورة ” العيوني ” تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز مشاركة أصحاب الخبرة في الأعمال التطوعية، والإسهام في تقديم خبراتهم بأيسر الطرق.

ولقيت المبادرة تفاعلاً واسعًا من قبل المستفيدات، ملفتة الانتباه إلى أن عددهن تجاوز الـ500 مستفيدة من المبادرة في عامها الأول.