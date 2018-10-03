اليوم.. اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بتثليث تعقد اجتماعها الاول

حسين العلي(صدى):

‏عقدت اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بمحافظة تثليث الاجتماع الاول المعاد تشكيلها بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية في المنطقة هذا اليوم الأربعاء الموافق 23/1/1440 وقد أطلع الجميع على أعمال اللجنة وثمنوا ثقة سمو أمير المنطقة فيما يخدم أهالي المحافظة ومراكزها بهذا الخصوص واللجنة التي تم اعادة تشكيلها هم:-

1-سعد بن سفر بن زميع رئيس اللجنه

2-ذياب بن حسن بن جري نائب رئيس اللجنه

3-فهد بن عبدالله اللويمي سكرتير اللجنه

4-مذكر بن سعيد القحطاني عضو

5-حسن بن هاجس ال سويدان عضو

6-عبالله بن مسفر ال مسعود عضو

7-ظافر بن محمد القحطاني عضو

8-ناصر بن محمد المشعلي عضو

9-غيدان بن شايع الحبابي عضو

10-محمد بن قبلان القحطاني عضو