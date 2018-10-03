اليوم.. اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بتثليث تعقد اجتماعها الاول
عقدت اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بمحافظة تثليث الاجتماع الاول المعاد تشكيلها بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية في المنطقة هذا اليوم الأربعاء الموافق 23/1/1440 وقد أطلع الجميع على أعمال اللجنة وثمنوا ثقة سمو أمير المنطقة فيما يخدم أهالي المحافظة ومراكزها بهذا الخصوص واللجنة التي تم اعادة تشكيلها هم:-
1-سعد بن سفر بن زميع رئيس اللجنه
2-ذياب بن حسن بن جري نائب رئيس اللجنه
3-فهد بن عبدالله اللويمي سكرتير اللجنه
4-مذكر بن سعيد القحطاني عضو
5-حسن بن هاجس ال سويدان عضو
6-عبالله بن مسفر ال مسعود عضو
7-ظافر بن محمد القحطاني عضو
8-ناصر بن محمد المشعلي عضو
9-غيدان بن شايع الحبابي عضو
10-محمد بن قبلان القحطاني عضو
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