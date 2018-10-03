جامعة الجوف تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف عددًا من الوظائف الشاغرة بها؛ حيث تحتاج إلى محاضر للجنسين، لافتةً إلى أنه سيكون التعيين بالنسبة لجميع التخصصات ما عدا تخصصات الشريعة واللغة العربية، وفق نظام التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي ” للحصول على درجة الدكتوراه ” من قبل الجامعة وفق نظام الابتعاث.

وأشارت إلى أن ذلك بحيث تستكمل إجراءات التعيين بعد إرفاق المتقدم ما يثبت بداية دراسته في برنامج الدكتوراه، كما لفتت إلى أنه تتوفر وظائف مدرس لغة للجنسين، ووظائف معيد ” نسائية ” في كلية الطب وكلية طب الأسنان.

وفي السياق نفسه، دعت الجامعة إلى التعرف على الشروط والوظائف المتاحة، والتقديم إلكترونيًا لمن تنطبق عليهم عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط التالي: هنا