مدرب بايرن ميونخ: نحتاج إلى الهدوء والبساطة

نواف السالم(صدى):

تعادل بايرن ميونخ بهدف لهدف، على أرضه أمام أياكس أمستردام الشاب في دوري أبطال أوروبا؛ فيما قال مدرب الفريق نيكو كوفاتش، أن الفريق يجب أن يتسم بالهدوء والبساطة في الأداء إذا ما أراد استعادة مستواه المميز الذي بدأ به الموسم.

وأوضح ” كوفاتش ” قائلًا: ” بضرورة العودة لقواعد اللعبة وأن نتسم بالقوة في المواجهات الثنائية مع إرسال أقل عدد من التمريرات الخاطئة وترك الكرة تسير بسلاسة ” ، مضيفًا: ” أظهر لنا منافسنا كيف نقوم بذلك، يجب علينا أن ننظر في كيفية العودة بوجهنا الحقيقي ثانية بعد أن ساعدنا هذا على الفوز بأول 7 مباريات هذا الموسم. ”

وأضاف: ” لم يكن هذا ما تخيلناه وهذا ليس ما تخيلته أنا شخصياً ولم تكن هذه مباراة جيدة بالنسبة لنا، لعبنا بشكل سلبي وتفوق علينا المنافس خاصة في الاستحواذ على الكرة من التمريرات الطويلة، أرسلنا الكثير من التمريرات السيئة، كنا بحاجة للسرعة في الإعداد ولهذا فقد خسرنا الكرة ومن ثم الثقة بالنفس. ”

ومن الجدير بالذكر، أن التعادل يعني أن البطل الذي اعتاد على الفوز باللقب المحلي والسيطرة على الدوري الألماني خاض 3 مباريات بدون انتصار عقب تعادله مع أوجسبورج وخسارته أمام هيرتا برلين في الدوري المحلي.