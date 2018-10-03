الإفراج عن نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

فهمي محمد(صدى):

أقدمت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، على الإفراج عن نجلي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من أحد سجونها في العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك بعد احتجازهما لنحو 10 أشهر؛ فيما لم يتم الإفصاح عن أيّ تفاصيل حول مصير عفاش نجل طارق محمد عبدالله صالح، شقيق الرئيس السابق، ولا مصير محمد شقيق طارق، اللذين احتجزا مع نجلي صالح في مطلع ديسمبر 2017.

ومن الجدير بالذكر، أن مليشيا الحوثي الإيرانية، كانت قد اعتقلت عددًا من أسرة صالح الذكور، عقب المواجهات العنيفة التي دارت بينهم، وقوات موالية للرئيس السابق في صنعاء، والتي انتهت بمقتل الأخير.